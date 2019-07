Il presidente del Parma Pietro Pizzarotti si è concesso ai microfoni dei giornalisti al termine della conferenza stampa di presentazione della prima maglia per la prossima stagione: "E' un appuntamento importante la presentazione della maglia, che quest'anno è particolarmente bella. Inizia ora una nuova stagione. Karamoh è un giocatore dell'Inter, era a Parma a visitare il centro sportivo. E' una trattativa che sta conducendo il direttore sportivo, ma al momento è un giocatore dell'Inter. Balotelli? Abbiamo provato ad approcciarci, solo che ci siamo resi conto che ha dei costi non accessibili per il Parma. Dispiace perchè un giocatore che piace, ma la trattativa non andrà avanti". Lo riporta Parmalive.com.