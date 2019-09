Pizzarotti sul caso Dalbert: "Vergogna, a Parma cacciamo i razzisti"

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Al trentunesimo minuto di Atalanta-Fiorentina, di ieri sera, l'arbitro Orsato ha fermato il gioco per insulti a Dalbert, provenienti da un settore di tifosi atalantini. Sull'episodio è tornato anche Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, che ha chiesto la linea dura per i responsabili tramite un post su Facebook. "#Parma vi ospita con gentilezza, siete ospiti in casa d’altri, ma anziché tifare con rispetto sporcate la città con i vostri cori razzisti. Vergogna. La nostra è una città civile, noi parmigiani il razzismo lo abbiamo cacciato da una vita fuori dalla porta. Nessuno può permettersi di farlo rientrare dalla finestra. Mi auguro che questi incivili vengano individuati e cacciati per sempre dagli stadi italiani".