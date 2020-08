Parma, possibile plusvalenza con Colombi alla Salernitana. Più lui di Carnesecchi

La Salernitana cerca un portiere di spessore per la prossima stagione, e ha messo gli occhi su due estremi difensori di riserva in Serie A. In cima alla lista dei desideri ci sono l'atalantino Marco Carnesecchi e il ducale Simone Colombi: in pole position proprio quest'ultimo, che andrebbe a rappresentare potenzialmente una preziosa plusvalenza per il Parma. Più complicata la prima idea, anche per via dell'infortunio di Gollini: il classe 2000 potrebbe rimanere alla Dea.