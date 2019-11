Parma ripreso al 95': Dzemaili fa esultare Bologna. 2-2 al Dall'Ara

Termina 2-2 il Derby della Via Emilia tra Bologna e Parma, un risultato che rispecchia quanto visto il campo ma che di certo punisce severamente gli ospiti, due volte in vantaggio e raggiunti al 95' da una conclusione violentissima di Dzemaili, che spara sotto la traversa tutta la rabbia per un periodo nerissimo per il Bologna. Nei ducali superlativo Kulusevski ed ennesimo infortunio, quello occorso a Scozzarella: nel finale i ducali si sono schierati con sei difensori, mossa che non è servita però a portare punti a casa.

I primi minuti di gara danno la sensazione di due difese non ermetiche: nel Parma Kucka si adatta ad attaccante, con Darmian mezzala, mentre nel Bologna c'è Palacio a svariare su tutto il fronte offensivo. Svanberg non dà riferimenti e i padroni di casa attaccano per lo più sulle corsie, mentre il Parma fa male centralmente. Tocca al solito Kulusevski accendere la gara: al 17' lo svedese classe 2000 raccoglie un pallone vagante al limite dell'area e col sinistro impallina Skorupski sul secondo palo, una conclusione assolutamente imparabile. Passano due minuti e il Parma va ad un passo dal bis: ancora Kulusevski e Sprocati duettano davanti all'area, ma il tiro dell'italiano è deviato di un nulla in corner.

Il Bologna capisce di poter far male sulla destra, dove Orsolini ha un altro passo rispetto a Gagliolo: l'azzurro fa ammonire lo svedese e continua a scodellare al centro cross che non hanno però grande pericolosità. E invece, proprio sugli sviluppi di un cross, direttamente da calcio d'angolo, arriva il pari felsineo: Orsolini calcia forte e tagliato, Palacio gira di testa e batte Sepe, decisivo qualche secondo prima su Dzemaili. È l'ultima emozione del primo tempo, che termina dunque in equilibrio.

Anche nella ripresa, le squadre si affrontano a viso aperto, cercando il gol ad ogni affondo, consapevoli che la rete del vantaggio ammazzerebbe la gara: ci va vicinissimo il Parma, due volte, col solito immarcabile Kulusevski. Lo svedese prova il sinistro dopo aver saltato secco Sansone e si ferma sul palo, mentre nella seconda occasione serve un pallone d'oro a Darmian, che sciupa sparacchiando sul fondo. Il Bologna risponde subito: pasticcio difensivo degli ospiti su pressing di Mbaye, Orsolini ci prova con esterno sinistro che finisce di pochissimo a lato. E su un altro errore difensivo, stavolta rossoblù, arriva il gol: Poli, da poco subentrato, perde ingenuamente il possesso, Kulusevski è ovunque e serve lo scatto di Kucka, che aspetta la sovrapposizione di Iacoponi e cede la sfera. Sinistro a incrociare del senatore gialloblù che batte ancora Skorupski. Sembra tutto deciso e invece al 95' Dzemaili fa un regalo incredibile alla sua squadra: ennesimo calcio d'angolo, torre a centro area e sassata dello svizzero sotto la traversa difesa da Sepe.