Parma, Siligardi al 45': "Inter squadra di qualità. Meglio nel possesso palla"

© foto di Federico Gaetano

Subito dopo il fischio di fine primo tempo nel match Parma-Inter, l'attaccante dei crociati Luca Siligardi ha parlato brevemente ai microfoni di DAZN di questa prima frazione di gioco: "L'Inter è una squadra di qualità, per cui è naturale che sarebbero venuti fuori. Stiamo mettendo l'intensità giusta, speriamo di continuare così. Forse dobbiamo migliorare nel possesso palla e nelle verticalizzazioni, per metterli ancora più in difficoltà".