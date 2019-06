Parma, su Stulac si muove l'Empoli. Contatti nei prossimi giorni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Empoli per rinforzare il centrocampo nella prossima stagione guarda in casa Parma e punta Leo Stulac, classe ‘94, reduce da una stagione non esaltante in Serie A, ma protagonista due anni fa con il Venezia in Serie B. Lo riferisce Pianetaempoli.it spiegando che nei prossimi giorni ci potrebbe essere un incontro fra le parti con il club toscano che potrebbe prelevare il giocatore a titolo definitivo, il cartellino è valutato 2,5 milioni di euro.