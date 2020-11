Parolo: "La Lazio è viva nonostante le tante assenze. Stasera un punto importantissimo"

Marco Parolo, centrocampista della Lazio, ha commentato ai microfoni di 'Sky' il pareggio contro lo Zenit. A San Pietroburgo la partita è finita 1-1: "Loro sono stati subito aggressivi, potevamo gestire meglio alcune situazioni ma nella prima mezz'ora non abbiamo rischiato nulla. Non volevamo prendere gol, sono stati bravi loro sul gioco fisico ma poi la squadra ha subito reagito, anche nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo. Il pareggio secondo me è giusto, è un punto molto importante per la qualificazione agli ottavi di Champions. Nonostante le tante assenze, la squadra ha dimostrato di esserci e di essere viva. L'importante era dimostrare che la squadra è forte e ha un gruppo unito".

Come è preparare la partita in queste condizioni?

"Non è facile, ti scombussola tanto. Però ormai ci conosciamo da anni, sappiamo cosa vuole il mister e questa è la nostra forza. Questa squadra ha dei principi che partono dal mister e da quello che s'è creato in questi anni. Abbiamo una base forte e questa ci permette di superare questo momento di difficoltà".