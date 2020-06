Pasalic ringrazia l'Atalanta: "In questi momenti duri per tutti non è facile investire"

'Vogliamo ridare il sorriso al popolo atalantino'

(ANSA) - BERGAMO, 22 GIU - "Ringrazio la società per la fiducia: in questi momenti duri per tutti non è facile investire". Sul sito dell'Atalanta, dopo l'annuncio del riscatto dal Chelsea, ecco le prime impressioni di Mario Pasalic in una video-intervista realizzata allo stadio di Bergamo: "Sono molto contento, già al mio arrivo avevo capito che Atalanta e Bergamo sono speciali. E' la prima volta per me che resto in un posto per più d'una stagione", ha spiegato il centrocampista croato, arrivato in prestito nell'estate del 2018. Per Pasalic, un acquisto a titolo definitivo da dedicare a una terra martoriata dal Coronavirus: "Ora vediamo di ridare il sorriso al popolo atalantino. E' stato un brutto periodo, soprattutto per Bergamo: le soddisfazioni sportive sono qualcosa che dobbiamo alla città". Infine, un giudizio sulle prospettive da qui ad agosto: "Giocare ogni tre o quattro giorni è dura per tutti: siamo quarti, dobbiamo difendere la posizione. Quando sarà finita, penseremo alla Champions League - la chiusura del nazionale croato classe '95 - La squadra è forte e il mister è bravo, sono contento di poter essere qua ancora. Qui, ho fatto gol importanti, quello più pesante è stato quello del pareggio col Manchester City in Champions League". (ANSA).