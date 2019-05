Pasalic verso il futuro. Priorità all'Atalanta, il riscatto è fissato a 15 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ora vorrei fermarmi, basta cambiare". Le parole pronunciate da Mario Pasalic poche settimane fa avevano posto le basi della discussione sul suo presente e futuro. Del resto, il cartellino del centrocampista appartiene al Chelsea, al quale il croato (8 match in Nazionale) è legato da un contratto fino al 30 giugno 2021.

A Zingonia dal 25 luglio 2018 in prestito oneroso per un milione di euro, sul tavolo c'è un riscatto in favore della famiglia Percassi per altri 15. Circa due settimane fa il primo face to face tra i club per discutere i dettagli della possibile permanenza dell’ex Hajduk Spalato, a cui ne seguiranno altri per arrivare all’accordo. L’esito non è ancora scontato - si legge - ma la priorità del giocatore va ai colori nerazzurri.