In casa Roma è il giorno della presentazione di Pau Lopez. Il portiere ex Betis ha risposto a chi gli ha chiesto il motivo dell'ok ai giallorossi nonostante l'interesse del Barcellona e di club inglesi nei suoi riguardi. "Quest'estate - ha detto - avevo in mente di non lasciare il Betis, poi è arrivata la Roma e ho cambiato idea. A quel punto ho ritenuto che fosse il momento giusto per fare un passo avanti nella mia carriera. Avevo queste due opzioni: restare o andare a Roma. Ho scelto la seconda".

Ti aspettavi di valere già così tanto? "E' sempre una responsabilità quando un club scommette forte su di te. Non si sa mai come andranno le cose, ma posso garantire lavoro, umiltà e sacrificio. Il club ha fatto uno sforzo e io cercherò di ripagarlo".