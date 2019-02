© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sousa resta in attesa. Le evoluzioni che riguardano la Roma ed il futuro di Eusebio Di Francesco coinvolgono anche le scelte professionali di Paulo Sousa, il quale continua a rifiutare proposte importantissime sotto il profilo economico in attesa di una svolta che lo possa riportare da protagonista nel calcio che conta. Una sfida come quella giallorossa, per esempio, con le valutazioni dei capitolini che saranno approfondite solo a margine del prossimo impegno di campionato contro il Milan. Intanto il rilancio dell’Al Ain, arrivato a 3 milioni di euro a stagione, è stato rispedito al mittente. Non saranno i soldi degli Emirati la sfida alla quale Paulo Sousa ha intenzione di dire di sì.