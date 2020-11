Paura Osimhen, si è infortunato al polso ma ha rassicurato il Napoli: niente frattura

Piccola disavventura in nazionale per Victor Osimhen, che tiene ancora col fiato sospeso tutto l'ambiente Napoli. L'attaccante azzurro, come appreso in queste ore, è stato vittima di un'infortunio con la Nigeria, che lo ha visto addirittura uscire dal campo in barella. Un problema al polso per il nigeriano che, però, sembra aver subito un danno particolarmente importante: secondo quanto riportato da gazzetta.it, infatti, non ci sarebbe frattura per Osimhen, che - si legge - si è messo in contatto con Napoli per rassicurare che muoveva il polso destro senza avvertire troppo dolore. Ha dolore alla spalla, ma anche in questo caso non pare nulla di grave.