Pavoletti da record, Genoa nel baratro: Cagliari avanti 1-0 all'intervallo

Incubo Genoa. Al termine della prima frazione, il Cagliari è in vantaggio per 1-0 sul Grifone, in un match fondamentale per la stagione di entrambe le formazioni, ancora invischiate nella lotta per non retrocedere. Decide il gol realizzato da Leonardo Pavoletti a cinque minuti dall'intervallo.

Fasi di studio e paura - Il Genoa prova a fare la partita, spinto dall'entusiasmo del pubblico, tornato a sostenere la squadra di Prandelli in questa decisiva sfida. La paura e la tensione, però, prendono il sopravvento nelle prime fasi: le due contendenti non riescono a liberare la mente, così si assiste prevalentemente a giocate confuse. La prima conclusione è di Radovanovic a metà del primo tempo: il tiro sporco termina tra i piedi di Lapadula, che è contenuto in modo efficace da Cacciatore.

Cragno protagonista, poi sblocca l'ex - L'occasione, creata con un po' di fortuna, rivitalizza i padroni di casa, che cominciano a premere con insistenza. Bessa riceve alle spalle della difesa, ma sbaglia il controllo, favorendo l'intervento di Cacciatore; il tocco del terzino rischia però di beffare Cragno, bravissimo a respingere con un bel riflesso. Il portiere ospite si supera subito dopo, quando va a togliere dall'angolino sinistro un preciso fendente di Pandev. Il Genoa sembra in controllo, ma al 40' arriva la beffa: Pavoletti controlla con il petto un lungo lancio, evita la marcatura di Gunter (troppo morbido nella circostanza) e batte Radu, firmando il suo cinquantesimo gol in Serie A, il quindicesimo stagionale. È il miglior risultato in carriera per l'ex di turno.