© foto di Federico Gaetano

Si chiama Mou, ma non per Josè Mourinho. "È il nome che si dà ai maiali vietnamiti". Nel corso dell'intervista a GQ, l'attaccante del Cagliari, Leonardo Pavoletti, ha raccontato la storia del suo maialino, Mou appunto: "Era uno scricciolo, ora pesa più di un quintale. Una volta io ed Eli (la sua compagna, ndr) eravamo nella casina di legno che abbiamo in giardino. Mou era infuriato, non riconosceva il nostro odore e noi siamo rimasti dentro tutta la notte, col timore che sfondasse la porta e ci caricasse".