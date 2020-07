Pellegatti: "Rangnick avrebbe portato con sé Compper. Ora il Milan ripartirà da Pioli e Ibra"

Carlo Pellegatti, giornalista del mondo rossonero, ha svelato un retroscena relativo al mancato arrivo di Ralf Rangnick al Milan: "Era il designato e - ha detto - sapeva con chi venire in Italia. Come suo collaboratore avrebbe portato con sé Marvin Compper, difensore del Duisburg ex Fiorentina che sta portando a conclusione la sua carriera da calciatore. Inoltre, nel suo staff ci sarebbe stato Horst Heldt, dirigente che ora è al Colonia".

Il Milan, invece, ha deciso di andare avanti con Pioli: "Che ha rivalutato tanti giocatori ma senza Ibrahimovic non sarebbe stato possibile, lo svedese è più di un calciatore. Ecco perché una ripartenza di Pioli senza Ibrahimovic sarebbe una brutta ripartenza", ha detto Pellegatti.