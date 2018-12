Pellissier anima e cuore del Chievo: sogno salvezza e ritiro lontano

SPAL-Chievo 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è Chievo senza Sergio Pellissier. Sembra strano che i predecessori di mister Di Carlo non se ne fossero accorti. Una squadra che quest'anno più che mai cerca di aggrapparsi tra mille difficoltà alla massima categoria non può certo prescindere da un attaccante da oltre 100 gol in Serie A (due in nove presenze in questa stagione).

Lo si è capito bene anche oggi, nello scontro diretto tra i clivensi e la SPAL disputato al Mazza alle ore 12:30 e valido per la sedicesima giornata di campionato. Titolare in attacco al fianco di Meggiorini, il classe '79 ha dimostrato infatti ancora una volta la bontà della sua scelta di non appendere gli scarpini al chiodo. Sempre lui il più pericoloso tra i gialloblù, con un colpo di testa, un episodio dubbio in area e soprattutto una conclusione a colpo sicuro respinta clamorosamente sulla linea da Lazzari. Tutto questo, dopo l'assist contro il Parma (1-1) e il gol contro la Lazio (1-1) delle ultime due partite.

Oggi le porte sono rimaste inviolate, è vero, ma per continuare quantomeno a sognare la salvezza il Chievo ha bisogno assoluto del suo capitano. Condizioni fisiche permettendo, visti i quasi 40 anni percepibili solamente osservandone la carta d'identità. Con la speranza di compiere un altro miracolo e regalare alla società del presidente Campedelli forse la soddisfazione più grande da quando è arrivato.