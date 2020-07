Pentito per gli addii di Lukaku e Sanchez? Solskjaer: "No, oggi prenderei la stessa decisione"

vedi letture

"Non mi pento di aver dato via Lukaku e Sanchez". Il manager del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer, alla vigilia della sfida contro l'Aston Villa, è tornato sulle cessioni dei due attaccanti passati all'Inter nelle ultime due finestre di calciomercato. "Devo prendere decisioni - ha detto - che penso siano a beneficio del club. Le decisioni che abbiamo preso l'estate scorsa e a gennaio, coinvolgendo i giocatori e permettendo ai giocatori di partire, nella mia mente sono sempre stati per il bene del club e della squadra, anche per dare ai giovani una possibilità. Prenderei esattamente la stessa decisione se potessi tornare indietro di sei o dodici mesi"