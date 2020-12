Per lo Scudetto non è già corsa a due: il risultato dell'ultimo sondaggio di TMW

vedi letture

Dopo le ultime partite è corsa a due Milan-Inter per lo Scudetto? E' la domanda che vi abbiamo posto dopo la 14esima giornata di Serie A. Oltre 1500 gli utenti che hanno votato sul nostro sito e un verdetto piuttosto netto: no, non è già corsa a due. Questo il risultato.

Risultati sondaggio (voti totali 1527)

Sì, ormai hanno preso il largo. E in generale, sono più forti delle altre 24,23%

No, non si può già escludere la Juventus. E poi occhio a Roma e Napoli 75,77%