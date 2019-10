Per Lozano solo una botta. Ma in Messico è caos: "Preso a calci per 60'"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Hirving Lozano è stato costretto questa notte a uscire in barella durante Messico-Panama, gara valida per la Nations League che ha visto il Tricolor uscire vittorioso 3-1.

L'attaccante del Napoli, uscito in barella al 66esimo in barella, è stato costretto ad abbandonare in anticipo il campo a causa di un brutto intervento di Abdiel Ayarza. Un intervento falloso che ha scatenato non poche polemiche in Messico, la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso perché - stando agli articoli della stampa messicana - quella contro Lozano è stata una vera e propria caccia all'uomo. "L'hanno preso a calci fino a quando è uscito in barella", scrive quest'oggi il quotidiano 'Mediotiempo".

Per Lozano non sembra comunque un infortunio grave. Il calciatore messicano è uscito dal campo senza stampelle e lo stesso ct Martino, nella conferenza stampa post-gara, ha parlato esclusivamente di una botta che non dovrebbe destare grosse preoccupazioni in vista del prossimo tour de force della squadra allenata da Carlo Ancelotti.