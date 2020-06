Perisic riscattato dal Bayern? Flick spinge per il sì: "Tutti conosciamo le sue qualità"

L'allenatore del Bayern Monaco, Hansi Flick, ha parlato in conferenza stampa della prestazione di Ivan Perisic dopo la sfida vinta contro l'Eintracht Francoforte, valevole per la qualificazione alla finale di DFB Pokal. “Conosciamo le qualità di Perisic e il gol contro l’Eintracht ne è la prova. Lui è un po’ indietro di condizione perché si è infortunato e ha potuto allenarsi e giocare meno degli altri. Vediamo come starà nei prossimi due giorni e vedremo se potrà essere della partita. Per quanto riguarda il suo futuro, invece, tutti al Bayern siamo consapevoli delle qualità di Ivan che come ho detto ha dimostrato un’altra volta in campo”.