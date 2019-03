© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro del centrocampista, che può agire anche da difensore, Davide Cipolletti potrebbe essere in viola. Il classe 2001 del Pescara è stato presto alla Primavera della Fiorentina per la Viareggio Cup dove sta mettendosi in mostra. I buoni rapporti fra le parti, come rivela Pescarasport24.it, potrebbero quindi far decollare il trasferimento in estate col giocatore che potrebbe trasferirsi a titolo definitivo nel club toscano.