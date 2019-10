© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Krzysztof Piątek torna a segnare, e stavolta lo fa su azione. Il polacco porta in vantaggio il Milan, 2-1 sul Lecce a dieci minuti dal novantesimo. Giocata clamorosa di Calhanoglu, per distacco il migliore dei suoi, che salta col tacco Tabanelli e Calderoni, per poi scaricare a metà area. Sul pallone si avventa il centravanti, che di prima intenzione batte Gabriel. Primo gol su azione in questa stagione per il pistolero, che torna a sparare: Milan-Lecce 2-1.