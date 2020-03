Pincolini: "I giocatori devono allenarsi bene adesso, anche se non ci sono condizioni ottimali"

Vincenzo Pincolini, preparatore atletico del Club Italia e della Nazionale Under 21, è intervenuto ai microfoni di MilanNews. Ecco le sue parole: "Penso che se fanno tanto lavoro generale, e in casa possono farlo, tipo correre a secco, in due settimane puoi lavorare bene e in 10-14 giorni si può tornare ad essere competitivi. E lì cadono gli altarini. Li vedi davvero chi ha lavorato bene e in maniera corretta".

Si parla anche di ripresa e di eventuali cambi di lavoro della preparazione: "I giocatori devono allenarsi bene adesso, pur stando a casa. So che non ci sono le condizioni ottimali per replicare quello che succede in allenamento in una settimana di routine, ma stando attenti all’alimentazione, tenendo un bioritmo corretto e spingendo in maniera graduale, si potranno avere dei buoni risultati".