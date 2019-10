Pioli contro le grandi. La bestia nera è la Juve, malissimo anche col Milan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Neanche un punto a partita. Una media certamente non da top, ma con dei perché. Stefano Pioli contro il suo presente, in passato, ha giocato 19 partite: la media, contro il Milan, è di 0,84 punti, frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte.

Non è la bestia nera Non è comunque il peggior score di Pioli in carriera. Contro la Juventus, infatti, la media di punti per partita è di 0,18 punti. 0 successi, 3 pari e 14 ko per l'allenatore contro i bianconeri. Peggio che col Milan, anche contro la Lazio (0,71 punti di media in 14 partite) e contro la Roma (0,76 punti in 21 gare).

L'ultima è un successo Dopo quattro sconfitte nelle prime quattro, il primo successo è all'undicesimo incontro, 3-1 alla guida della Lazio. Poi ancora coi biancocelesti, ai quarti di Coppa Italia, 1-0. Le ultime due, hanno esiti opposti: prima il 5-1 in casa dei rossoneri, sulla panchina della Fiorentina. Un tonfo per i viola, riscattato in parte dall'1-0 nell'ultima stagione, con rete di Federico Chiesa.