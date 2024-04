Pioli: "Non so che ruolo avrà Ibra, ma ama il Milan e prenderà le decisioni migliori per il club"

Archiviato il derby, per il Milan è tempo di tornare in campo domani nella delicatissima sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus (fischio d'inizio alle 18). Alla vigilia, in conferenza stampa, il tecnico rossonero Stefano Pioli analizza così il momento: "Che senso hanno queste ultime partite? Vogliamo dimostrare chi siamo, che siamo il Milan. Cosa serve domani? Dovremo lottare, dare il massimo, come se fosse l'ultima partita: essere concentrati, determinati. Vogliamo difendere il secondo posto".

Cosa è mancato davvero al Milan?

"L'aspetto più evidente è stata l'uscita dell'Europa League e quel mese che ci ha allontanati dal'Inter. Loro sono stati più solidi e continui, e noi non abbiamo mantenuto quel livello. Noi come tutte le altre squadre".

Che ruolo ha Ibra?

"Credo siano scelte che dovrà fare il club. Sul carisma e le qualità tecniche e umane di Ibra non devo certo essere io il suo sponsor. Non so che ruolo avrà Ibra, ma Ibra ama il Milan e prenderà le decisioni migliori per il Club".

Cosa vi sta dando Ibra? E Theo Hernandez è pronto ad essere un super leader?

"Zlatan era qui ieri e l'altro ieri, è sempre vicino a noi, ci dà il sostegno per superare il momento negativo. Siamo insieme e insieme cerchiamo di superare il momento difficile. Theo è un giocatore fortissimo e sarà importante per il futuro del Milan".

