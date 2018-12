Pioli: "Pjaca deve reagire psicologicamente. Simeone è tornato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Empoli, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato anche di alcuni singoli: "Simeone? Il gol di Sassuolo per Giovanni è stato molto importante. In settimana ha lavorato bene. Lui è tornato voglioso e determinato come lo conosciamo. "Domani giocherà uno tra Norgaard e Dabo al posto dello squalificato Veretout. Pjaca sicuramente deve reagire dal punto di vista psicologico. Le sue capacità non si discutono, ma è ovvio che il rendimento non sia all'altezza finora".