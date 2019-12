© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha commentato la brutta sconfitta con l'Atalanta anche ai microfoni di Milan Tv. Queste le sue parole: "Abbiamo sbagliato approccio, poi è stato difficile cambiare il nostro atteggiamento. L'Atalanta è stata superiore in tutto, è una sconfitta che fa male. Siamo noi i responsabili delle nostre prestazioni. Non doveva succedere una partita così. Dobbiamo rimettere in campo prestazioni degne per la maglia che indossiamo. Chiedere scusa sarebbe facile, anzi se ne fanno poco delle mie scuse. Pure io sono un tifoso del Milan e torno a casa deluso. Spero che le prossime prestazioni dimostrino ai tifosi che non siamo quelli di oggi".