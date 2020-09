Pioli stravede per Milenkovic: il Milan ha pronto il tesoretto in arrivo da... Paquetà

Il Milan punta con decisione su Milenkovic, ma sinora la Fiorentina ha tenuto duro. Il presidente Commisso è stato chiaro: "Non si vende, rimane qui a costo che vada a scadenza. Dev’essere un esempio per tutti". Eppure - scrive La Gazzetta dello Sport - i rossoneri non demordono. Anche perché Pioli stravede per il centrale serbo. La possibile uscita di Duarte o Musacchio renderebbe indispensabile l’acquisto di un difensore e Gazidis vede di buon occhio l’investimento per un giocatore di appena 22 anni come Milenkovic. Stando all’indiscrezione riferita dalla rosea, l’a.d. metterà a disposizione una parte di tesoretto in arrivo dalla possibile cessione di Paquetà al Lione.