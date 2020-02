vedi letture

Piqué: "Messi al Napoli? Mai dire mai. Ma spero si ritiri nel Barcellona"

Lionel Messi al Napoli nel futuro prossimo? Non per Gerard Piquè, che in conferenza stampa ha voluto smentire questa ipotesi che fa sognare la piazza partenopea: "Nel calcio non si può mai dire nulla, ma lo vedo difficile. Chiedetelo a lui, a me piacerebbe che si ritirasse nella nostra squadra, ma solo lui conosce il suo futuro".