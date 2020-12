Pirlo: "Kulusevski ha sempre giocato in una posizione, magari qualcuno non l'ha visto"

Qual è il ruolo giusto per Dejan Kulusevski? Una domanda da non fare ad Andrea Pirlo, allenatore bianconero: “Kulusevski da quando è alla Juventus ha giocato sempre nello stesso ruolo. Se qualcuno magari non l’ha visto, ha sempre giocato trequarti partendo da posizione esterna per cercarsi la posizione affianco del nostro attaccante. La posizione è sempre stata quella, poi ha fatto partite buone e meno buone. Ho sempre detto che è un ragazzo giovane, deve fare un percorso lui come tutti gli altri giocatori che arrivano alla Juventus”.

