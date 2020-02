© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo ha parlato anche di Paolo Maldini e del suo ruolo in società al Milan: "Ha un ruolo difficile in un Milan senza grosse disponibilità economiche. Lui e Boban fanno quello che possono, la loro speranza è che dai giovani che acquistano possa uscire un campione. Vale lo stesso per Pioli: fa il possibile con quello che ha, è riuscito a dare un’impronta alla squadra. Mi è sempre piaciuto, anche come persona".