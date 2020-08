Pirlo nuovo tecnico della Juve, Del Piero: "Non me l'aspettavo. Può far meglio di Zidane"

vedi letture

Alessandro Del Piero, tramite gli studi di Sky Sport, ha parlato della scelta della Juventus di puntare su Andrea Pirlo per il dopo Maurizio Sarri: "Sinceramente non ci avrei puntato 1 euro. E' stata una sorpresa anche per me. Ero già felice per la scelta dell'Under 23, era il giusto passaggio per lui, ma qui siamo andati oltre e quindi gli faccio il mio in bocca al lupo. In generale la percezione degli ex giocatori che diventano allenatori sta cambiando. Prima c'era necessità di fare una lunga gavetta, invece negli ultimi anni abbiamo visto i due Filippo e Simone Inzaghi, poi Gattuso... Grandi campioni che hanno iniziato subito con grandi squadre. Andrea e il paragone con Zidane? Non è corretto farlo, Zizou aveva allenato la squadra B e aveva fatto il vice di Ancelotti, ma Pirlo ha tutte le capacità per fare cose ancora più grandi rispetto a Zidane. Conosce l'ambiente, i giocatori e la società, credo si siano parlati in modo molto chiaro".