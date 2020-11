Pirlo pronto a schierare il tridente delle meraviglie? Dybala, CR7 e Morata col Benevento

E' un'ipotesi, un'idea. Che però sta frullando nella testa di Andrea Pirlo da lungo tempo e che in una gara come quella contro il Benevento potrebbe essere anche attuata. Tuttosport spiega infatti che davanti si va verso la conferma di Paulo Dybala, pur deludente contro il Ferencvaros in Champions League. Ha bisogno di minuti per ritrovare la condizione ma scalpita per riavere la maglia da titolare anche Alvaro Morata. Così non è da escludere che possano giocare tutti insieme, loro due e un Cristiano Ronaldo difficile da togliere dal campo. Tosta farlo in campionato ma pure nel suo habitat naturale, la Champions, dove la Juventus ha in ogni caso già strappato il pass per gli ottavi di finale.