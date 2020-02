© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sandro Tonali è forse il giovane italiano di cui si parla di più, anche in chiave mercato, con il paragone con Andrea Pirlo sempre all'ordine del giorno. Lo stesso ex centrocampista, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha però affermato che il giocatore del Brescia non sarà il suo erede: "È fortissimo ma diverso da me nel gioco. Ha tutto del campione ma è più una mezzala o un centrale in un centrocampo a due. Può già giocare in una grandissima squadra, è il migliore di questo campionato".