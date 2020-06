Pisa, D'Angelo: "Risultato giusto, adesso pensiamo al Cittadella"

Continua il momento magico del Pisa che espugna il Picco grazie alla doppietta di Marconi, portandosi a -1 dalla zona playoff. Il tecnico dei toscani Luca D'Angelo commenta soddisfatto il successo in rimonta sullo Spezia: "Una bella soddisfazione, sapevamo che i nostri tifosi ci tenevano tantissimo. La squadra ha saputo soffrire in determinati momenti venendo fuori nei momenti giusti. Credo che il risultato sia giusto".

Si può dire che il Pisa migliore si sia visto dopo il vantaggio dello Spezia?

"La partita era equilibrata, noi eravamo troppo farraginosi nel muovere la palla. Una volta passati in svantaggio abbiamo avuto subito l'occasione per pareggiarla con Pinato, abbiamo segnato un grandissimo gol con Marconi ripartendo molto bene nel secondo tempo. La sofferenza c'è stata soprattutto nell'ultimo quarto d'ora quando loro hanno spinto tanto ma non abbiamo corso grossi pericoli e siamo stati bravi a segnare di nuovo su calcio piazzato".

É tornato Michele Marconi con una doppietta importante per la squadra ma anche per lui...

"Marconi è un centravanti fortissimo, molto utile anche quando non segna. Per vincere a Spezia ci vuole una grande prestazione da parte di tutti".

Il Pisa adesso ha 43 punti. L'obiettivo resta la salvezza?

"Non faccio calcoli, adesso la cosa migliore per noi è pensare alla prossima partita col Cittadella".