Fabio Pisacane sblocca Chievo-Cagliari dopo 17 minuti. Cross di Pellegrini da sinistra, Hetemaj finisce a terra dopo un contatto con Cacciatore (e infatti c'è qualche minuto di attesa per un eventuale controllo VAR), sul secondo tempo sbuca Pisacane che sigla di testa il primo gol in questo campionato, il secondo per lui in stagione dopo quello in Coppa Italia. Chievo-Cagliari 0-1, a segno Pisacane.