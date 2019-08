Più Bonucci di De Ligt, più Douglas di Berna: Juve, le ultime per il Parma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime sulla formazione anti Parma della Juventus riportate da Sky Sport. Ballottaggio in difesa ma Bonucci ora è avanti su De Ligt per un posto al fianco di Chiellini. Una retroguardia che dovrebbe essere completata da Danilo e Alex Sandro, Ramsey verso la panchina con Rabiot e Khedira dal 1'. Davanti Dybala e non Higuain, poi Ronaldo e Douglas Costa più di Bernardeschi.