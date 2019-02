Più calci che calcio e venticinque falli fischiati: Spal-Torino 0-0 al 45'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo tempo ruvido e tosto al Mazza di Ferrara, dove l'arbitro Mariani è intransigente e tra un fischio e un cartellino, dirige una gara spezzata e frastagliata. Inevitabile lo 0-0 al 45' tra Spal e Torino, una frazione divisa equamente tra calcio e calcioni. Con ben venticinque falli fischiati.

Le scelte Iago Falque va ancora in panchina, Zaza e Belotti ancora in campo. Il girone di ritorno sembra aver dato nuove gerarchie nel Torino, con Walter Mazzarri che in mediana ripropone gli stessi tre, senza Meitè dal 1': Lukic e Ansaldi ai fianchi di Rincon. Sorprende, dunque, una nuova seconda esclusione per Baselli mentre dietro, nonostante la buona gara dell'ultimo turno, Djidji finisce in panchina. Gioca Moretti, ma l'ex Nantes non è al top. I padroni di casa, invece, si affidano al classico 3-5-2: Leonardo Semplici sceglie l'ex Bonifazi e non Vicari dietro, in mezzo Missiroli e non Valdifiori e Schiattarella. Davanti, senza Petagna, tandem Antenucci-Paloschi: in panchina va Floccari.

Inizio col giallo Si parte subito forte. La Spal è carica dopo la rimonta contro il Parma, in cerca soprattutto di un risultato positivo in casa che manca da troppo tempo. Il Toro pure, soprattutto dopo la sfida con l'Inter. Foga e carica: dopo cinque minuti, Mariani sventola già il giallo per due interventi duri e tosti davanti al ghigno di Ansaldi e di Missiroli. Il rettangolo del Mazza è un ring col manto erboso, Rincon e Kurtic hanno guantoni tosti che mettono alla prova la resistenza degli avversari.

Belotti squilla Ventunesimo minuto: il centrocampo degli estensi è troppo alto, Missiroli in luogo di Valdifiori dimostra di avere gli inserimenti non meno interdizioni. Sicché Belotti prende palla all'altezza del cerchio di centrocampo, cavalca fino al limite, spara il destro ma Viviano si distende bene e devia in angolo. Pochi istanti dopo, sinistro al volo di Rincon: quasi tre punti rugbistici. La Spal prova a reagire, il mancino di Antenucci fa la barba al palo sinistro difeso da Sirigu, Fares al 28' è altrettanto insidioso ma non basta.

Un primo tempo ruvido Quattro gialli, scontri e falli. La botta di Zaza nel costato di Felipe, non violenta ma sentita, magari accentuata, dall'italo-brasiliano, è l'immagine della prima frazione di gara. Dopo Ansaldi e Valoti, giallo pure per N'Koulou e Cionek. Semplici e Mazzarri sbracciano, cercando di tranquillizzare i rispettivi undici.