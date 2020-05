Pjanic al Barça si complica. La Juve tratta anche col Chelsea: possibile scambio con Jorginho

Il no di Arthur e la difficoltà nell'individuare la contropartita giusta stanno frenando la trattativa che dovrebbe portare Miralem Pjanic a vestire la maglia del Barcellona. Così potrebbe riaprirsi improvvisamente la pista inglese: il Chelsea, infatti, avrebbe avviato i colloqui con i bianconeri per il centrocampista bosniaco. E da Londra potrebbe tornare in Italia il regista azzurro Jorginho, che sarebbe molto felice di riabbracciare il maestro Sarri. Lo riporta The Guardian.