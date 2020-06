Pjanic-Barça, il messaggio dell'ex compagno Benatia: "Triste per la Juve, orgoglioso per te"

vedi letture

Medhi Benatia scrive a Miralem Pjanic. L'ex difensore della Juventus si è voluto congratulare col centrocampista bosniaco per il suo trasferimento al Barcellona: "Se parlo da sostenitore della Juve, è triste ed è una grande perdita. Se parlo da fratello maggiore, sono orgoglioso di te per tutto ciò che hai dato e ti auguro il meglio in un altro enorme club, oltre a tutta la felicità per la tua famiglia", il messaggio su Instagram del giocatore attualmente in forza all'Al-Duhail.