Pjanic nel mirino delle big: PSG offre 70mln, Juve vuole offerta monstre

Miralem Pjanic (29) è un nome caldo per il mercato estivo. Il Corriere dello Sport in edicola scrive che il Paris Saint-Germain è disposto a offrire 70 milioni di euro per riportare in Ligue 1 il centrocampista bosniaco, che in passato ha giocato tra le file di Metz e Lione. Sulle sue tracce resta il Real Madrid di Zinedine Zidane così come il Manchester City di Pep Guardiola, entrambi pronti a fare follie per assicurarsi il calciatore a partire dalla prossima estate per lanciare l'assalto alla Champions League.

La Juventus, però, per cederlo attende una offerta irrinunciabile: l'obiettivo della Vecchia Signora è arrivare a quota 100 milioni di euro per l'eventuale cessione dell'ex romanista.