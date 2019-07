© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da Singapore ha parlato Miralem Pjanic. Ai taccuini de 'La Gazzetta dello Sport' , il centrocampista bosniaco ha parlato del ruolo ruolo nel 4-3-3 di Maurizio Sarri: "Nel suo calcio il mio ruolo è molto importante, mi piacerà sicuramente. I 150 palloni da giocare a partita sono un obiettivo che voglio raggiungere, ma non importa se ne gioco 150 o 120. L’importante sarà giocare bene per far giocare bene i compagni. Il nostro sarà un calcio palla a terra, a uno-due tocchi. Ho grande voglia di iniziare, non vedo l’ora".

Pjanic si è poi espresso sulle possibilità che c'erano di lasciare la Juve qualora fosse rimasto Allegri: "Ho letto di tutto e anche con Allegri ridevo di questo. Noi avevamo un rapporto bellissimo, ero molto contento di giocare per lui e ora sono contento di giocare a Torino, in questa città e con questo club. Non mi è mai venuto in mente di andare altrove".