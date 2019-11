© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola ha intervistato Miralem Pjanic. All'iinterno della chiacchierata c'è spazio anche per la sfida Scudetto con l'Inter. "E' bello, ti fa stare concentrati e non rilassarti. Ma non ci importa più di tanto di loro, dobbiamo fare la nostra strada e il campionato è appena iniziato. Li rispettiamo ma abbiamo dimostrato che siamo fatti per vincere".