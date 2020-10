Pjanic su Dzeko: "È stato vicinissimo alla Juventus, sarebbe stato bello vederlo in bianconero"

vedi letture

Nel corso della lunga intervista concessa a Tuttosport, il bosniaco Miralem Pjanic, oggi al Barcellona ma che in carriera ha vestito le maglie di Roma e Juventus, ha parlato anche del mancato trasferimento di Edin Dzeko in bianconero: "Sarebbe stato un piacere vedere un bosniaco alla Juventus dopo di me. So che sono stati molto vicini, ero in contatto con lui. Gli avevo spiegato cosa fosse la Juventus, dove stesse per arrivare. Non so esattamente cosa sia successo, non sono cose che mi riguardano".