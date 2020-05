Playoff e playout per chiudere la stagione: decisivo il confronto calcio-governo del 28/5

I playoff potrebbero essere una scelta qualora la stagione dovesse essere fermata un'altra volta. È una possibilità che Gabriele Gravina sta pensando di attuare, per decidere un format alternativo qualora le cose peggiorassero con l'andare delle settimane. Nel prossimo Consiglio Federale i vertici del calcio ufficializzeranno il format per riprendere il campionato, che sia quello classico oppure quello ridotto, decisiva l'indicazione in arrivo il 28 maggio dalla riunione calcio-governo, annunciata da Spadafora solo ieri e a cui parteciperanno, oltre al ministro, anche il premier Conte e i presidenti Gravina-Dal Pino. Non sarà possibile cambiare il format a campionato in corso.