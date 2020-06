Playoff/playout, algoritmo, stop A femminile: tutte le decisioni prese finora dal Consiglio Federale

Sì a playoff/playout, ma anche all’algoritmo. Il Consiglio Federale, in corso di svolgimento per definire gli ultimi dettagli, ha confermato la “linea Gravina”, con i rispettivi piani B e C in caso di stop del campionato. In attesa della sua conclusione e del relativo comunicato ufficiale, ecco le principali decisioni arrivate finora nella giornata di oggi.

Qui Serie A - Se ci sarà la possibilità, sia a livello organizzativo che di tempistiche, in caso di sospensione del campionato si passerà a playoff e playout. Validi per tutti i piazzamenti: assegnerebbero lo Scudetto, ma anche i piazzamenti europei e le retrocessioni. Viceversa, se la situazione non dovesse consentirli, si passerà direttamente alla cristallizzazione della classifica tramite algoritmo: in questo caso, niente Scudetto ma sì alle retrocessioni. Bocciata la richiesta del massimo campionato che voleva evitarle.

Qui Serie B - Stesso meccanismo della A: in caso di nuovo stop, via a playoff e playout, altrimenti spazio all’algoritmo. Da capire, nello scenario relativo al piano B, quanti squadre sarebbero coinvolte. Sul punto devono intervenire ovviamente le rispettive leghe.

Qui Serie C - Gioia per Monza, Vicenza e Reggina, delusione per Gozzano, Rimini e Rieti. Data l’impossibilità di riprendere la regular season, le prime tre andranno direttamente in Serie B, le ultime tre in D. Playoff e playout per la quarta promozione e le altre sei retrocessioni: per definire la griglia si applicherà l’algoritmo studiato dalla federcalcio. Si dovrà inoltre attendere la vincitrice della Coppa Italia (in finale vi sono Juve U23 e Ternana, partita in gara secca) di categoria per conoscere esattamente quali squadre parteciperanno ai playoff (in bilico, se confermate le classifiche da algoritmo, le posizioni di Pro Patria e Vibonese).

Qui calcio femminile - Niente da fare. Dopo le serie minori, anche la A femminile si ferma qui. Attendiamo, come per tutte le altre decisioni, il comunicato ufficiale della FIGC e le conseguenti determinazioni delle leghe di appartenenza, per capire quali saranno i verdetti del massimo campionato femminile. Probabile la promozione del San Marino Academy dalla Serie B.