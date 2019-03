© foto di Federico Gaetano

Il Fatto Quotidiano racconta la storia delle plusvalenze in casa Juventus, con un meccanismo nuovo: quello della rinuncia al diritto di recompra. In caso di cessione a titolo definitivo con un diritto di recompra, i soldi percepiti non vanno a bilancio. Se viene cancellata quest'opzione, allora la cifra finisce subito nella relazione finanziaria. È il caso di Andres Tello, ex Bari, ceduto al Benevento: 2,5 milioni di euro iscritti a bilancio dopo avere rinunciato al proprio diritto di recompra che, però, sarebbe scaduto nel 2021: il contratto ufficiale ha fissato l'opzione di riacquisto alla fine delle annate 2019-20 e 2020-21. Per la Lega Calcio il precedente è assai pericoloso.