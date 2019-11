PochettinoOut, reazioni in Inghilterra: via 5 mesi dopo la Champions

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Colpo di scena in casa Tottenham, con il tecnico Mauricio Pochettino esonerato dal presidente Levy che si è lamentato dei risultati al di sotto delle aspettative e delle possibilità degli Spurs. Di seguito tutte le aperture dei siti internet in Inghilterra, con il pensiero comune: "Via dopo cinque mesi dalla finale di Champions League".