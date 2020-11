Pochi sussulti, quasi solo Atalanta. Al 45' con il Liverpool è 0-0

Finisce 0-0 un primo tempo ben giocato dall'Atalanta, con il Liverpool che sembra più intenzionato a non prendere gol che non a fare male in avanti. Così le occasioni non sono moltissime, ma pendono quasi tutte dalla parte bergamasca.

I nerazzurri partono a spron battuto anche grazie a un errore di Salah, che mette in moto Ilicic vicino all'area di rigore. Il tiro di sinistro, a giro, non prende la porta di Alisson. Lo fa invece una saetta di Gosens, poco dopo, con il brasiliano che si deve superare sul suo palo per evitare la capitolazione. Intorno al decimo minuto è Gomez a entrare in area, contro Matip, ma il suo destro non centra la porta. Gli uomini di Gasperini controllano senza particolari patemi d'animo, con qualche errore in costruzione ma senza subire tiri in porta. Il primo squillo è al quarantaquattresimo, con Salah che da posizione defilata e con il destro manda alto.