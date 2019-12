© foto di Insidefoto/Image Sport

Dries Mertens realizza il poker per il Napoli: il quarto gol dei partenopei contro il Genk arriva su calcio di rigore, concesso dall'arbitro per fallo di mano su tiro di Callejon da parte di De Norre. Diabolico cucchiaio dal dischetto per il belga, che punisce ulteriormente il classe 2002 Vandervoort, che non scorderà tanto presto questo esordio.